KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


17 Mayıs 2024 23:19
pomem ön sağlık itiraz

merhaba, pomem ön sağlık elenmeye itiraz edebiliyormuyuz hastaneden gerekli belgeyi alıp ?

İtiraz ediliyorsa ve yapılan itiraz kabul edilirse ne oluyor bilen var mı ?


ygrkrtl
Aday Memur
18 Mayıs 2024 00:00

Biraz bakındım sadece instagramda bir sayfa nasıl yapılacağına dair bilgi vermiş;

Ön sağlık komisyonu kararına itiraz etmek isteyen adaylar için dilekçe örneği.

Dava sınava girdiğiniz ilde bulunan idare mahkemesi yada Ankara Bölge İdare Mahkemesine açılabilir.

Dilekçeyi kendinize göre doldurup idare mahkemesine elden teslim edip harç ücretini yatırarak dava açabilirsiniz.

İtiraz edeceğiniz konu ne ise hastaneden raporla belgelemeniz gerekecek. Dava dilekçesine raporu eklemeniz süreci hızlandırır ancak Hastaneler bazen mahkeme kararı olmadan gerekli raporu vermeyebiliyor. Bu durumda davayı açıp mahkeme kararı ile gidebilirsiniz.

Renk körü değilsiniz ama renk körlüğünden elendiniz. Hastanede bunu ispat ederseniz %100 davayı kazanırsınız. Aynı şey boy ve 5m uzaklıktan eşgal belli etmeyen izler içinde geçerli.

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