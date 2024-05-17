evet sürekli soru sormak olmaz diye geçirdim içimden.. karşılıksız, hiç bir beklenti içine girmeden en iyisini ortaya koyan, insanların yardımına koştuğunda gönlü mutlu olan arkadaşım.. evet sen. seni tebrik ediyorum..

evet sürekli soru sormak olmaz diye geçirdim içimden.. karşılıksız, hiç bir beklenti içine girmeden en iyisini ortaya koyan, insanların yardımına koştuğunda gönlü mutlu olan arkadaşım.. evet sen. seni tebrik ediyorum..