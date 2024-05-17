2024/5 Çkys kaç kişi düşmemiş bilgisi olan var mı

arkadaşlar 2. duyuru ne zaman olur acaba bir yerlerden bilgi alabilen var mı sisteme düşmeyenler var benim gibi ne kadar bekleyecez acaba

arkadaşlar 2. duyuru ne zaman olur acaba bir yerlerden bilgi alabilen var mı sisteme düşmeyenler var benim gibi ne kadar bekleyecez acaba