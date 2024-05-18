Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Mayıs 2024 01:05
Polislik için psikiyatri şartları nelerdir?

Son 2 yılda psikiyatri tanısı olmamak diyorya tam anlamadım şöyle söyliyeyim,

Bu yıl Dikkat eksikliği tanısı, depresif nöbet tanısı şeklinde 2 tanım var ve Kırmızı reçeteli Dikkat ilacı var 3 tane.

Yani bundan 2 yıl sonra sınava girdiğimde bunlar engel olmaktan kalkıyor mu?

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