Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


18 Mayıs 2024 08:32
Bilsem giriş belgesi alamıyorum 15 Mayıs değil mi?

Yeri değişti mi arkadaşlar.15 Mayıs diyordu takvimde sürekli bakıyorum belge yok bir yere köşeye koydularda haberimiz mi yok bazen yapıyorlar öyle


Arizonalı
Memur
18 Mayıs 2024 09:13
hangi modül, veli bilgilendirme mi, okul mu

kaganim
Şef
18 Mayıs 2024 09:25

29 mayısa ertelendi takvime göre

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