Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


18 Mayıs 2024 08:36
Yeşil Pasaport Hakkına sahip çık!
Yine bir yerlerden düğmeye basıldı ve algı oluşturup nabız yoklanıyor. Sistemli olarak memurun yeşil pasaport hakkına saldırıyorlar. Hakkına sahip çık!

Sempatikbiri95
Aday Memur
18 Mayıs 2024 10:14

Turizm firmaları "yeşil pasaportu olanlara indirim" diye turlarını lanse etmesi de düz vatandaşın dikkatinden kaçmadı.Herkese verirler.Filistinliler geliyor onlara da versinler.Avrupa yeşil pasaportu tanımaz 1 yıla kalmaz.

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