Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Mayıs 2024 08:38
Yeşil pasaport hakkına sahip çık

Yine bir yerlerden düğmeye basıldı. Algı oluşturup nabız yoklanıyor. Sistemli olarak memurun yeşil pasaport hakkına saldırıyorlar. Yeşil pasaport hakkına sahip çık!


secret.lifee
Daire Başkanı
18 Mayıs 2024 09:09

bu ne la bütün forumlara aynı şeyi yazmışsın. Tmm sahip çıkarız..


şanlı0788
Şube Müdürü
18 Mayıs 2024 09:11
Tüm memurları ilgilendiren bir konu o yüzden. Peki sen bütün forumlarda ne yapıyorsun ki hepsiyle ne işin var :)
secret.lifee, 2 saat önce

bu ne la bütün forumlara aynı şeyi yazmışsın. Tmm sahip çıkarız..


secret.lifee
Daire Başkanı
18 Mayıs 2024 09:16

anlamadığım yeşil pasaport hakkına nasıl sahip çıkacaksın. Seniin elinde olan bişeymi ? Karşı daki ülke almıyorum deyince akşama kadr sahip çık. 2-3 sneye kalmaz ztn Avrupa birliği ülkeleri patlatır bu işi. Ülkede cebinde yeşil olmayan kalmadı.. Yavaş yavaş bazı baltık ülkeleri zorluk çıkarmaya başladı yeşillere de. Senin ülkende 20 milyon ne olduğu belli olmayan adam var kardeş. deidğim gibi akşama kadr sahip çık adam almıyorum dedikten sonra.


şanlı0788
Şube Müdürü
18 Mayıs 2024 10:37
Güzel kardeşim. Bu pasaporta sahip olmak başka şey, muhatap ülkelerin bunu saymaması başka şey. Alamazsan zaten şu durumda da gidemiyorsun. Ülkenin durumunun ve bu psaportun değersizleştirilmesinin biz de farkındayız. Önce bu hakkımızı korumalıyız! Ne yapılabilir ki demişsin, ülkede her şey algıyla yürüdüğü için bu konuda bir farkındalık oluşması ve her mecrada toplu tepkilerin gösterilmesidir!
secret.lifee, 2 saat önce

anlamadığım yeşil pasaport hakkına nasıl sahip çıkacaksın. Seniin elinde olan bişeymi ? Karşı daki ülke almıyorum deyince akşama kadr sahip çık. 2-3 sneye kalmaz ztn Avrupa birliği ülkeleri patlatır bu işi. Ülkede cebinde yeşil olmayan kalmadı.. Yavaş yavaş bazı baltık ülkeleri zorluk çıkarmaya başladı yeşillere de. Senin ülkende 20 milyon ne olduğu belli olmayan adam var kardeş. deidğim gibi akşama kadr sahip çık adam almıyorum dedikten sonra.

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