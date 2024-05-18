Yeşil pasaport hakkına sahip çık

Güzel kardeşim. Bu pasaporta sahip olmak başka şey, muhatap ülkelerin bunu saymaması başka şey. Alamazsan zaten şu durumda da gidemiyorsun. Ülkenin durumunun ve bu psaportun değersizleştirilmesinin biz de farkındayız. Önce bu hakkımızı korumalıyız! Ne yapılabilir ki demişsin, ülkede her şey algıyla yürüdüğü için bu konuda bir farkındalık oluşması ve her mecrada toplu tepkilerin gösterilmesidir!

Güzel kardeşim. Bu pasaporta sahip olmak başka şey, muhatap ülkelerin bunu saymaması başka şey. Alamazsan zaten şu durumda da gidemiyorsun. Ülkenin durumunun ve bu psaportun değersizleştirilmesinin biz de farkındayız. Önce bu hakkımızı korumalıyız! Ne yapılabilir ki demişsin, ülkede her şey algıyla yürüdüğü için bu konuda bir farkındalık oluşması ve her mecrada toplu tepkilerin gösterilmesidir!