Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


18 Mayıs 2024 08:39
Yeşil Pasaport Hakkına sahip çık!
Yine bir yerlerden düğmeye basıldı. Algı oluşturup nabız yoklanıyor. Sistemli olarak memurun yeşil pasaport hakkına saldırıyorlar. Yeşil pasaport hakkına sahip çık!

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