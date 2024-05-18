Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


18 Mayıs 2024 08:40
Yeşil Pasaport Hakkına sahip Çık!
Yine bir yerlerden düğmeye basıldı. Algı oluşturup nabız yoklanıyor. Sistemli olarak memurun yeşil pasaport hakkına saldırıyorlar. Yeşil pasaport hakkına sahip çık!

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