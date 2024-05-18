Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


18 Mayıs 2024 08:41
Yeşil Pasaport Hakkına Sahip Çık!
Yine bir yerlerden düğmeye basıldı. Algı oluşturup nabız yoklanıyor. Sistemli olarak memurun yeşil pasaport hakkına saldırıyorlar. Yeşil pasaport hakkına sahip çık!

iyaf
Aday Memur
18 Mayıs 2024 09:22
yurt dışına çıkmayan memurların hepsinin yeşil pasaportu iptal edilmelidir insan ömrü boyunca bir defa çıkmıyor yurt dışına ne yapacak pasaportu

şanlı0788
Şube Müdürü
18 Mayıs 2024 10:42
Bu devletine yıllarını vererek hizmet üretmiş, vergisini eksiksiz ödemiş, yaptığı iş geldiği yer belli kardeşim. Tabi nereden geldiği veya ne yaptığı belli olmayanlara verilmeli sizce!

iyaf
Aday Memur
18 Mayıs 2024 10:59
yurt dışına gelip gidiyorsa versinler zaten, ama memur verilen pasaportu ömründe bir defa bile kullanmayan kişi de durmasının bence bir anlamı yok , şartı olması lazım örnek 5 yıl içinde hiç kullanılmayan iptal edilecek diye
şanlı0788, 46 dk. önce
Bu devletine yıllarını vererek hizmet üretmiş, vergisini eksiksiz ödemiş, yaptığı iş geldiği yer belli kardeşim. Tabi nereden geldiği veya ne yaptığı belli olmayanlara verilmeli sizce!

şanlı0788
Şube Müdürü
18 Mayıs 2024 11:27
Kardeş piyasada söylendiği gibi bunun bir kotası yok yani gitmese ve dursa da kimseye bir zararı yok. Problem haketmeyen ve nereden geldiği ne yaptığı belli olmayanlara verilmesi. Bu kimselerden dolayı sorun çıkıyor ve bu ülkelerde bizim pasaportumuza sorun çıkarıyor yani memurda var diye veya memurlar sorun çıkardığı için değil! Önce problemi bi anlayalım.
iyaf, 29 dk. önce
yurt dışına gelip gidiyorsa versinler zaten, ama memur verilen pasaportu ömründe bir defa bile kullanmayan kişi de durmasının bence bir anlamı yok , şartı olması lazım örnek 5 yıl içinde hiç kullanılmayan iptal edilecek diye
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