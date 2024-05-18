Yeşil Pasaport Hakkına Sahip Çık!

yurt dışına gelip gidiyorsa versinler zaten, ama memur verilen pasaportu ömründe bir defa bile kullanmayan kişi de durmasının bence bir anlamı yok , şartı olması lazım örnek 5 yıl içinde hiç kullanılmayan iptal edilecek diye

yurt dışına gelip gidiyorsa versinler zaten, ama memur verilen pasaportu ömründe bir defa bile kullanmayan kişi de durmasının bence bir anlamı yok , şartı olması lazım örnek 5 yıl içinde hiç kullanılmayan iptal edilecek diye

şanlı0788, 46 dk. önce Bu devletine yıllarını vererek hizmet üretmiş, vergisini eksiksiz ödemiş, yaptığı iş geldiği yer belli kardeşim. Tabi nereden geldiği veya ne yaptığı belli olmayanlara verilmeli sizce!