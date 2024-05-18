Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Mayıs 2024 09:03
Birimler arası atamam olmuyor

4 senelik polisim istanbul kadrosunda bir karakolda mukayyit olarak çalışıyorum daha önce göçmen şube, ilçe güvenlik büro vs. Yazım yazıldı fakat atamam olmadı sebebini bir türlü öğrenemedim daha önce 20 ay kıdem durdurma cezası yedim ben buna yoruyorum fakat bazıları ceza engel olmaz diyorlar bu konuyla ilgili personele gitsem bilgi verirler mi ya da mantıklı bir fikri olan varsa beni aydınlatabilir mi?


sancak bayrak
Şube Müdürü
18 Mayıs 2024 09:59

Cezadan dolayı olabilir.benim de aynısı olmuştu.şube müdürü beni çağırdı,kendi birimlerine alacağını söyledi, sonra atama olmadı, aynı şube çalışan arkadaş vardı müdüre sormuş cezas var o yüzden olmadı demişti.

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