Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Mayıs 2024 10:02
İller hakkında genel bilgi

Malum üzere tayinlerin açıklanmasına az kaldı.

Üyelerin blundukşarı iller hakkında genel bilfilendirme konu başlıkları açmaları uygun olmaz mı?


matrakk
Şef
18 Mayıs 2024 19:02
Evet gayet yerinde bir başlık olmuş faydalı olur tayinciler Aydın, Denizli hakkında bilgisi olan cevap verebilir mi?
Toplam 1 mesaj

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