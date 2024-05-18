Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Mayıs 2024 10:34
Kamu Çalışanlarına Toplu Taşıma Desteği

Cumhurbaşkanı Yardımcısının açıklamasına göre toplu taşıma desteği gelecekmiş, hayırlısı olsun yıllardır bu hakkı kullananlar için ekonomik kayıp olmayacak, kullanmayanların da haksızlığı giderilmiş olacak.

Neye göre belirlenecek, mesai ücreti gibi tüm kurumlarda anlamsız bir değer mi belirlenecek, kademeye göre bir ücret mi olacak, yoksa her ildeki toplu taşıma ücretlerine göre farklı farklı fiyatlar mi çıkacak zaman gösterecek..


Mahmut Çelik
Memur
18 Mayıs 2024 10:48
kadrmeye göre olması çok saçma olur ünvanlı biri ile ünvanaız biri toplu taşımada farklı ücretler ödemiyor sonucta. Şunu da unutmamak lazım. Sağlık bakanlığı bize giyim yardımı altında yıllık 80-90 tl veriyor. Böyle bir durumla karşılaşırsam şaşırmam.

ysgreys
Memur
18 Mayıs 2024 10:51
aylık 100 tl verirler:D
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