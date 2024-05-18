Kamu Çalışanlarına Toplu Taşıma Desteği

kadrmeye göre olması çok saçma olur ünvanlı biri ile ünvanaız biri toplu taşımada farklı ücretler ödemiyor sonucta. Şunu da unutmamak lazım. Sağlık bakanlığı bize giyim yardımı altında yıllık 80-90 tl veriyor. Böyle bir durumla karşılaşırsam şaşırmam.

kadrmeye göre olması çok saçma olur ünvanlı biri ile ünvanaız biri toplu taşımada farklı ücretler ödemiyor sonucta. Şunu da unutmamak lazım. Sağlık bakanlığı bize giyim yardımı altında yıllık 80-90 tl veriyor. Böyle bir durumla karşılaşırsam şaşırmam.