Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Mayıs 2024 12:21
ikinci rapor da D dilimi dedi
ilk raporum ETSY göre ortapedi D 11 uygundur demişti daire tekrardan sevk yaptı aynı hestaneden yine ortapedi D 11 medde kapsamındadır dendi. tanı kalkanus kığırı (topuk kemigi ) sonrası subtalar eklem artroz. yeterince etkin doz ve süre tedavi edilmesine ramen koşamaz,desteksiz merdiven çıkamaz ibaresi mevcut.inşallah bu sefer kabul olur daire 2. kez sevk istermi acaba idari polislik talebim var tutuklu şahıs sevki esnasında yaralanmıştım

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