Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


18 Mayıs 2024 13:04
Haziran semineri yüz yüze olacak
ve istediği ilde olacak.

al bi de burdan yakö
Aday Memur
18 Mayıs 2024 13:14

Haberlere baktım fakat göremedim. Nerede yazıyor acaba bilgi verebilir misiniz?


windows7
Şef
18 Mayıs 2024 13:34
bu bakan bu inatla zor

bulaşşıkk
Memur
18 Mayıs 2024 13:51

Bayram haftasına bile seminer koymuş. Elinden gelse bayramda bile çağırır.

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