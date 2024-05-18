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Editörler : supporters.


18 Mayıs 2024 13:06
Yardım

Maddi olarak cok zor durumdayız Ticaret yaptık ve 1.6 mio borcumuz var destek olmak ısteyenler msj atabılır mı.Ikı kisi calısıyoruz ama faizlere yetısemıyoruz :(

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