Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


18 Mayıs 2024 13:20
Sahil Güvenlik Komutanlığı işçi alımı

merhaba arkadaşlar. Ben 4. yedekteyim. Asil ve yedek seçilenler varsa bilgi alışverişi yapalım.

Ayrıca kurumda işçi olarak çalışan var mı ?

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