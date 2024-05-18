Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Mayıs 2024 14:17
Özgür Özel den itiraz

chp başkanı sn.özgúr özel sözlü ve mülakatlara karşı olduğunu bildirdi.

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