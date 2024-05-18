Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


18 Mayıs 2024 15:17
Müdür yardımcısı krizi

Arkadaşlar okulumuzda 45 öğretmen var. Okul proje okulu. 2-3 öğretmen iş yapmak ve derse girmekte yavaş davranıyor. Müdür bunları görmezden geliyor. Müdür yardımcısı ise WhatsApp grubuna toptan -Arkadaşlar ders zaman çizelgesine dikkat edelim -xxx.xxx tarihine kadar evrak/projelerin teslimi gerekiyor yazıyor. Yanına gidildiğinde güler yüzlü ama WhatsApptan emirler yağdırıyor. -Ben gocunmuyorum ama işini yapan öğretmen arkadaşların motivasyonu kırılıyor. Sizce müdür yardımcısı derse girmek için uyaracağında nasıl bunu belli etmeli? İş vereceğinde adil davranmasına rağmen öğretmeni incitmeden nasıl anlatabilir ?


kimuni
Daire Başkanı
18 Mayıs 2024 15:25

ben olsam takılmazdım ... yani genel birşey yazmış sanki bence. yoksa her ne kadar bu yorumdan "bazı öyle arkadaşlar var ki çizelgeye uymuyorlar zaman zaman" gibi bir duygu oluşturmuş olsa da aslında öyle bir anlam çıkmıyor.

rumuz: cümlede anlam. :D


highaltitude
Aday Memur
18 Mayıs 2024 16:16

Prens-prenses öğretmenlerin gözü yaşlı. Bu kadar hassas,alingan olmayin. Hayat sizi üzer. Küfür,hakaret vb olmadığı müddetçe gayet normal. İdareci işini yapiyor


Sempatikbiri95
Aday Memur
18 Mayıs 2024 16:20

Keşke müdür yazsa gruptan mdr yrd yerine.O zaman alınganlık olur mu acaba.Mudur umursamaz demişsiniz işini savsaklayanlar müdürle iyidir kesin.


fenogretmeniyim
Şef
18 Mayıs 2024 17:00

whatsapp grubu eğlence yeri değil. sonuçta mesleki paylaşım yapılıyor. bu yüzden kısa ve öz yazılması gerekiyor ki anlamadım, görmedim diyen olmasın. böyle olması gerekiyor. aksi halde idarenin iyi niyetini gören bazı öğretmenler işlerini düzgün yapmayarak idareyi zor durumda bırakıyorlar.

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