Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


18 Mayıs 2024 15:30
Eş durumu

Merhaba arkadaşlar Zonguldak için Türkçe öğretmenliği branşından başvuru yapacağım. Puanım 111. İl emri olmazsa gelme şansı var mıdır ? Çok teşekkür ederim.


fenogretmeniyim
Şef
18 Mayıs 2024 17:04

şahsınıza değil ama genel olarak söylüyorum umarım il emri saçmalığı komple kalıdırılır ya da il emrine gönderilen öğretmenler yan branş falan görevlendirilir. yazık maaş karşılığı bile doldurmadan maaş alınıyor. 2 yıllık yüksek okul öğretmeni herhangi bi branşda ücretli öğretmenlik yapıyor ama öğretmenlik mezunu insanlşar kendi branşları hariç derse girmeyip yattıkları yerden maaş alıyor

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