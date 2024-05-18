Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


18 Mayıs 2024 16:48
İl içi tercihlerim mebbis'ten silinmiş?

İl içi tercih ekranında tercihleriniz gözüküyor mu? Kaydete bastığıma ve kaydettiğime eminim ancak şu an asla tercihler gözükmüyor. Ne yapılmalı bu durumda?


kimuni
Daire Başkanı
18 Mayıs 2024 16:54

emin değilim ama artık sanki...

çünkü sizden (yani kullandığınız cihazdaki ayarlar ile) kaynaklı da olabilir gibi geldi bana. mesela tarayıcı da pop up engelleme varsa veya başka buna benzer bir ayar veya güncel olmayan bir yazılım kullanmakta iseniz. yani demem o ki sizden kaynaklı ise nasıl ispatlayacaksınız. zaten sadece o butona basmak yetmeyecekti bir de 3 tane birimin (okul -ilçe ve il) onay ekranı oluşacaktı mesela sizde bunlar çıkmış mıydı.

her ihtimal ile sırasıyla okul müdürü - ilçe mem ve il ile görüşmek denenebilir belki yani bunu yaşayan ben olsam belki böyle yapardım.


fenogretmeniyim
Şef
18 Mayıs 2024 16:54

okul müdürünüz onaylamış mıydı başvuruyu


Sempatikbiri95
Aday Memur
18 Mayıs 2024 17:00

Gözükmesi lazım kaydetmemişsiniz ya da kayıtlı sayfa geliyor.Geçmişi temizleyip deneyin.

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