İl içi tercihlerim mebbis'ten silinmiş?

emin değilim ama artık sanki...

çünkü sizden (yani kullandığınız cihazdaki ayarlar ile) kaynaklı da olabilir gibi geldi bana. mesela tarayıcı da pop up engelleme varsa veya başka buna benzer bir ayar veya güncel olmayan bir yazılım kullanmakta iseniz. yani demem o ki sizden kaynaklı ise nasıl ispatlayacaksınız. zaten sadece o butona basmak yetmeyecekti bir de 3 tane birimin (okul -ilçe ve il) onay ekranı oluşacaktı mesela sizde bunlar çıkmış mıydı.

her ihtimal ile sırasıyla okul müdürü - ilçe mem ve il ile görüşmek denenebilir belki yani bunu yaşayan ben olsam belki böyle yapardım.