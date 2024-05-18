Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Mayıs 2024 16:56
Yardım lütfen

Yaklaşık 8 aydır icradayım. 3 aydır para benden kesiliyor emanette bekliyor ama icralı tarafa yatmıyor muhasebe avukatlık bürosuna suç atıyor avukatlık bürosu muhasebeye faizde işlemeye devam ediyor ama burda mağdur olan taraf ben oluyorum daha önce böyle bir durum yaşayan veya tecrübeli birileri varsa yardımcı olursa sevinirim.

Çok Yazılan Konular

Egm fetö idari soruşturma2024 genel atama dönemiEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerHamyo soruşturması2024 yaz kamplarına başvuru sonuçları açıklandı mı?Danıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıGreen card ve meslekten istifa etmekİcralık polisler tek başlıkİl'in verdiği ibkayı Egm bozabilir mi?Polise uygun hangi ek iş yapılabilir

Sözlük

marifetname 1 Belediye Otobüsün içine hamak bağlamak 1 derinkuyu yer altı şehri 1 şekersiz dut 1 Birini parlatmaya çalışmak 2 şu an çalan şarkı 1 ömer hayyam 1 erkan yolaç 1 olay yerinde iz bırakmamak için yapılması gerekenler 2 yapay zeka 2

Son Haberler

Sivas'ta devrilen ATV'nin sürücüsü öldü; eşi ağır yaralıBahçeli'den 28 Şubat tahliyelerine dair açıklamaBakan Koca: Ebe ve hemşire sayışımız, istikrarlı bir politikayla artacakCezaevlerindeki hükümlü ve tutuklulara 19 Mayıs'ta açık görüş izniPiyasaya sahte altın sürenlere operasyon: 13 kişi yakalandı

Editörün Seçimi

2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeriKlima Tavsiyesi?