Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


18 Mayıs 2024 18:16
Okullara güvenlikçi verilmeli mi

Son zamanlarda elini kolunu sallayan okullara giren çıkanın belli olmadığı bir ortamda merkez okullara güvenlik uygulaması olması iyi olmaz mı.Tasarruf tedbirlerine takılabilir ama zaruri bir ihtiyaç bence.


Evlenmek Gerek
Genel Müdür
18 Mayıs 2024 19:35

22 yıl önce okullarda güvenlik görevlisi var mıydı? Okullarda öldürme, yaralama türü şiddet var mıydı?

Çözümü başka yerde aramakta fayda var.


Kagiş
Müsteşar
18 Mayıs 2024 19:43

Nerede arayacakmışız çözümü o zaman!? )) Bize silah taşıma ruhsatı versinler bak o zaman olay kendiliğinden çözülür. Şöyle belinizde ceketin altından bile belli olan bir kabarıklık görüldü mü tamam!

Evlenmek Gerek, 23 dk. önce

22 yıl önce okullarda güvenlik görevlisi var mıydı? Okullarda öldürme, yaralama türü şiddet var mıydı?

Çözümü başka yerde aramakta fayda var.

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