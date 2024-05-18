Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


18 Mayıs 2024 18:41
milli savunma bakanlığı 1.829 işçi alımı

Merhabalar,

Kura çekme işlemi bitti fakat hala açıklanmadı. Arayıp soran arkadaşlara 5-7 arasında açıklanır denmiş bilgi sahibi olan var mı ?

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