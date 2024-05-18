Üniversitelerde Destek Personeli olmak

Selamlar ilk defa kamuda çalışacağım için biraz heyecanlıyım ne yapacağımı pek bilmiyorum bunun için tecrübe sahibi kişiler yeni başlayan bir destek personeline tavsiyeleriniz nelerdir? ve şu sorularıma da cevap verirseniz çok sevinirim

1-Destek personeli yorucu mudur aşırı iş yükü var mıdır yeni başlayanları ezme söz konusu mudur?

2- Mesai saati 5 oldu direkt çıkıyor musunuz yoksa amirinize haber vermek zorunda mısınız öğlen yemek molanız var mı?

3- Mesai saatleri dışına çıktığınız oldu mu? Lisans diplomam bu işte bana getirisi olur mu masa başı evrak işleri vs gibi

4-Ankara Üniversitesinde çalışan var mı

5- Destek personeli yaz tatillerinde üniversite de neler yapar yine 8 saat mi çalışır yoksa esneklik sağlanabilir mi?

cevaplarınız için teşekkür ederim.