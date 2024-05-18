Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


18 Mayıs 2024 18:47
Üniversitelerde Destek Personeli olmak

Selamlar ilk defa kamuda çalışacağım için biraz heyecanlıyım ne yapacağımı pek bilmiyorum bunun için tecrübe sahibi kişiler yeni başlayan bir destek personeline tavsiyeleriniz nelerdir? ve şu sorularıma da cevap verirseniz çok sevinirim

1-Destek personeli yorucu mudur aşırı iş yükü var mıdır yeni başlayanları ezme söz konusu mudur?

2- Mesai saati 5 oldu direkt çıkıyor musunuz yoksa amirinize haber vermek zorunda mısınız öğlen yemek molanız var mı?

3- Mesai saatleri dışına çıktığınız oldu mu? Lisans diplomam bu işte bana getirisi olur mu masa başı evrak işleri vs gibi

4-Ankara Üniversitesinde çalışan var mı

5- Destek personeli yaz tatillerinde üniversite de neler yapar yine 8 saat mi çalışır yoksa esneklik sağlanabilir mi?

cevaplarınız için teşekkür ederim.

Çok Yazılan Konular

4b sözleşmeli şoför hakkında 4B Doğum İzni Almama İzin Vermiyorlarsağlık beyanıPromosyon iadeYÖK 4B / 657 ' ye GeçişÜniversitede Amirim beni dışarıya Üniversite ihtiyaçları için Markete gönderebilir mi ?

Sözlük

Birini parlatmaya çalışmak 1 katillerin canilerin hapiste hafta sonu evci izne çıkması 7 şu an çalan şarkı 1 erkan yolaç 1 ömer hayyam 1 derinkuyu yer altı şehri 1 Bugün olanlar 1 şekersiz dut 1 yapay zeka 2 vakayiname 1

Son Haberler

Kırıkkale'de, FETÖ firarisi eski hakim tutuklandıGözler Merkez Bankası'nın faiz kararındaGüvenlik korucusu silahla vurulmuş halde ölü bulunduBüyükbaş hayvana eziyet edilen işletmenin faaliyetleri durdurulduAmasya'da otomobilin çarptığı genç kız öldü

Editörün Seçimi

2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeriKlima Tavsiyesi?