Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Mayıs 2024 18:59
pendik lojman
pendikteki lojmanlar hakkında bilgisi olan paylaşım yapabilir mi? veya Anadolu yakasında başka nerde varsa

Çok Yazılan Konular

Egm fetö idari soruşturma2024 genel atama dönemiEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerHamyo soruşturması2024 yaz kamplarına başvuru sonuçları açıklandı mı?Danıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıİcralık polisler tek başlıkGreen card ve meslekten istifa etmekİl'in verdiği ibkayı Egm bozabilir mi?Polise uygun hangi ek iş yapılabilir

Sözlük

Belediye Otobüsün içine hamak bağlamak 1 şu an çalan şarkı 1 uzaya mesaj göndermek 1 Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelecek olması 2 katillerin canilerin hapiste hafta sonu evci izne çıkması 7 yapay zeka 2 marifetname 1 Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri 3 Michael Schumacher 1 olay yerinde iz bırakmamak için yapılması gerekenler 2

Son Haberler

Kırıkkale'de, FETÖ firarisi eski hakim tutuklandıGözler Merkez Bankası'nın faiz kararındaGüvenlik korucusu silahla vurulmuş halde ölü bulunduBüyükbaş hayvana eziyet edilen işletmenin faaliyetleri durdurulduAmasya'da otomobilin çarptığı genç kız öldü

Editörün Seçimi

2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeriKlima Tavsiyesi?