Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Mayıs 2024 19:08
Açıkta kalınan sürede yapılan kesintinin tahsili

Bir olaydan dolayı yaklaşık 24 ay açıkta kaldım. Hakkımda hem idari hem de adli dosya açılmıştı. Adli dosyadan beraat edip idari dosyamdan da 16 ay kıdem cezası almıştım. Daha sonra mesleğe geri dönüşüm yapıldı. Ancak adli dosyam daha sonra istinafa taşındı. Mesleğime bir etkisi olmadı işime devam ettim istinafıö devam ederken. Açıkta kaldığım sürede benden kesilenleri tazminat olarak istemiştim ancak istinaf da dosyam olduğu için verilmemişti. 1 sene geçti hemen hemen ve istinaf dosyam sonuçlandı kapandı. Şimdi merak ettiğim konu şu. Kimisi 24 ay açıkta kaldığın sürede maaşından kesilenleri ham para olarak alacaksın emniyet o şekilde yatıracak diyor, kimisi emniyet açıkta kaldığın süreyi faizi ile yatıracak diyor , kimisi emniyet ham paranı yatıracak ama idari dava açıp faizini de alabilirsin diyor. Yardımcı olursanız sevinirim bilgisi olan duyan yada böyle bir durum başına gelen var mı acaba?


turbojet
Daire Başkanı
19 Mayıs 2024 01:23

devlet faiz ödemez, güncel maaşın neyse ona göre çalışmadığın sürelerin parasını alırsın.


Pol2727
Aday Memur
19 Mayıs 2024 03:09

Güncel maaşa göre diyen de vardı onu unutmuşum :) çok fazla farklı cevap alınca, belki bilgisi olan vardır yada böyle bir durum başına gelen bilgilendirir diye sormak istedim ben de

turbojet, 10 saat önce

devlet faiz ödemez, güncel maaşın neyse ona göre çalışmadığın sürelerin parasını alırsın.

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