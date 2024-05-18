Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


18 Mayıs 2024 19:40
aile götürülemeyen garnizona atama ??
eşim asker aile götürülemeyen garnizona atandı ben de Kars dayım istediğim yere tayin isteyebilir miyim? örneğin ankara

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