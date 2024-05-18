KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


18 Mayıs 2024 20:31
Artık kamuda işe girmek çok daha zor

5 milyon memur var ve yıllık masraları 100 milyar DOLAR. Artık 10 sene memur almasalar bile şaşırmam


beurak0000
Aday Memur
18 Mayıs 2024 21:10
almasinlar yeter kamu istihdam kapisi degil ozel sektore destek versinler
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