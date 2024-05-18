Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Mayıs 2024 20:37
Gaziantep ve atama hakkında

bu yıl antepe atanmak mümkün değilmiş..bir tane tayinci yokmuş diyorlar. yeni şark oldu en az 3 yıl herkes yerindeymiş.. yorumlarınız


işletme2727
Aday Memur
18 Mayıs 2024 21:56
gnclll

rdvan72
18 Mayıs 2024 22:17
antebe bence yine alım olur eksik vardır

işletme2727
Aday Memur
18 Mayıs 2024 22:23
sayı çok yer yok diyler

rdvan72
18 Mayıs 2024 22:31
torpillileri mazeretli olanları alırlar

işletme2727
Aday Memur
19 Mayıs 2024 09:29
gncll

Melih DORUK
Aday Memur
19 Mayıs 2024 11:29

Kim neye göre söylüyor devrem bu bilgileri anlamış değilim,2010-2016 yıllarında antepte çalıştım.o zaman bile çok personel açığı vardı antebin.şimdi şark olunca mı bu personel ihtiyacı kapandı.İnanmayın milletin boş laflarına antep pahalı bir şehir her yönden kimse tercih etmek istemez bence bekar polislerin dışında.Bilmiyorum ama benim bu yıl 2.şark tekrar ilk tercihe yazdım torpilimde yok ama yine de gelir diye tahmin ediyorum.

işletme2727, 2 saat önce
gncll
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