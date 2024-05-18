Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Mayıs 2024 20:37
Gaziantep
bu yıl antepe atanmak mümkün değilmiş..bir tane tayinci yokmuş diyorlar. yeni şark oldu en az 3 yıl herkes yerindeymiş.. yorumlarınız

işletme2727
Aday Memur
18 Mayıs 2024 21:56
gnclll

rdvan72
18 Mayıs 2024 22:17
antebe bence yine alım olur eksik vardır
Toplam 2 mesaj

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