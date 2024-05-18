Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Mayıs 2024 21:40
İstanbul bu sene atamaya izin verecek mi?

İstanbul bu sene isteyeni gönderir mi ?


under09
Aday Memur
18 Mayıs 2024 21:47

bu yılın diğer yıllardan tel farkı tercih dışı iptali kadro zaten dolu kaç kişi alacaklar bu sene biz yine buradayız yollamazlar dye düşünüyorum bakalım ben yine dilekçe verecem kaç kez red yedim isteyenin bi vermeyeninin iki yüzü kara:)


uluslararası2
Şef
18 Mayıs 2024 21:58

E tamam işte kadro dolu , illa ki doğudan gelecek olan adam olacak İstanbul?a. Daha önceden de yazdım yine yazıyorum 8 ve üzeri sene çalışıp tek maaş olanlardan ipka vermeyenler kuvvetle muhtemel gider istanbuldan

under09, 2 gün önce

bu yılın diğer yıllardan tel farkı tercih dışı iptali kadro zaten dolu kaç kişi alacaklar bu sene biz yine buradayız yollamazlar dye düşünüyorum bakalım ben yine dilekçe verecem kaç kez red yedim isteyenin bi vermeyeninin iki yüzü kara:)


under09
Aday Memur
18 Mayıs 2024 22:10

hadi inşallah devrem ben de isterim güzellikle gitmeyi hepimize nasip etsin allah... süresi dolanı göndermediği için kadrolar dolu saçma sapan bi sistem ha bire personel alıyor ekipte 2 den 3 çıktık yakında 4 oluruz

uluslararası2, 2 gün önce

E tamam işte kadro dolu , illa ki doğudan gelecek olan adam olacak İstanbul?a. Daha önceden de yazdım yine yazıyorum 8 ve üzeri sene çalışıp tek maaş olanlardan ipka vermeyenler kuvvetle muhtemel gider istanbuldan


uluslararası2
Şef
18 Mayıs 2024 22:22

Aynen öyle benim de bu sene 8 oldu İstanbul. Dediğin gibi 3 kişi olundu. E bi zahmet süreyi tamamlayanlar gitsin

under09, 2 gün önce

hadi inşallah devrem ben de isterim güzellikle gitmeyi hepimize nasip etsin allah... süresi dolanı göndermediği için kadrolar dolu saçma sapan bi sistem ha bire personel alıyor ekipte 2 den 3 çıktık yakında 4 oluruz


under09
Aday Memur
19 Mayıs 2024 01:19

Geçen seneler de biraz süreleri dolanı da göndermiyorlardı ama geçen yıl ark süresini doldurdu batı batı gitti demekki oluyormuş benim de 8 yıl ağustosta doluyor verelim kardeşim olur mu olur

uluslararası2, 2 gün önce

Aynen öyle benim de bu sene 8 oldu İstanbul. Dediğin gibi 3 kişi olundu. E bi zahmet süreyi tamamlayanlar gitsin


kral122
Daire Başkanı
19 Mayıs 2024 12:30

Bizim ilçe müdürü ipka vermeyenler hakkında ipka vermeyeceğim dedi


Güclü18
Aday Memur
19 Mayıs 2024 17:39

.


holhon66
Aday Memur
19 Mayıs 2024 17:48
2 senedir gitmek istiyorum ama gidemiyorum bu sene de bir umut
Toplam 8 mesaj

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