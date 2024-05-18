Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Mayıs 2024 21:40
İstanbul bu yıl isteyeni gönderir mi ?

İstanbul bu sene isteyeni gönderir mi ?


under09
Aday Memur
18 Mayıs 2024 21:47

bu yılın diğer yıllardan tel farkı tercih dışı iptali kadro zaten dolu kaç kişi alacaklar bu sene biz yine buradayız yollamazlar dye düşünüyorum bakalım ben yine dilekçe verecem kaç kez red yedim isteyenin bi vermeyeninin iki yüzü kara:)


uluslararası2
Şef
18 Mayıs 2024 21:58

E tamam işte kadro dolu , illa ki doğudan gelecek olan adam olacak İstanbul?a. Daha önceden de yazdım yine yazıyorum 8 ve üzeri sene çalışıp tek maaş olanlardan ipka vermeyenler kuvvetle muhtemel gider istanbuldan

under09, 31 dk. önce

bu yılın diğer yıllardan tel farkı tercih dışı iptali kadro zaten dolu kaç kişi alacaklar bu sene biz yine buradayız yollamazlar dye düşünüyorum bakalım ben yine dilekçe verecem kaç kez red yedim isteyenin bi vermeyeninin iki yüzü kara:)


under09
Aday Memur
18 Mayıs 2024 22:10

hadi inşallah devrem ben de isterim güzellikle gitmeyi hepimize nasip etsin allah... süresi dolanı göndermediği için kadrolar dolu saçma sapan bi sistem ha bire personel alıyor ekipte 2 den 3 çıktık yakında 4 oluruz

uluslararası2, 20 dk. önce

E tamam işte kadro dolu , illa ki doğudan gelecek olan adam olacak İstanbul?a. Daha önceden de yazdım yine yazıyorum 8 ve üzeri sene çalışıp tek maaş olanlardan ipka vermeyenler kuvvetle muhtemel gider istanbuldan

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