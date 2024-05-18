KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


18 Mayıs 2024 23:17
memurluktan öğretmenliğe geçiş gelir mi?

Biliyorsunuz ki tasarruf yapılacağı açıklandı bazı haberlerde gerektiğinde diğer kurumlardaki çalışanlardan faydalanılması şeklinde bilgiler yer aldı acaba memur olarak çalışan öğretmenler için öğretmenlik yolu açılır mı ? birçok öğretmen kendi mesleği dışındaki memurluklarda çalışıyor yani zaten memur bu durumda kamunun memur sayısı artmıyor sadece kurumlar arası değişiklik oluyor


ögretmencocuk
Memur
18 Mayıs 2024 23:20

olursa çok mantıklı olur yeni memur alımı yapmıyor sonuçta devlete ek yük olmuyor çoğu kurumlarda teknoloji memurların yerini alabilecek düzeyde bu şekildeki kurumlardaki memurlar eğer öğretmense milli eğitime aktarılabilir

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