KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : F16 Gökçen


19 Mayıs 2024 08:28
Dgs ile bir örgün bir aöf tercih yapılabilir mi?

İlk tercih döneminde bir örgün programa yerleşme ihtimalim yüksek. Aöf den de bir bölüm tercih edip tamamlayım diyorum. Normal tercihte örgün programı kazansam ek yerleştirmede aöf için tercih yapabilir miyim seneyi mi beklemem lazım ?

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