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Editörler : oto-danisman-expert


19 Mayıs 2024 08:31
kiracıların o ortak sorununu sonsuza kadar çözen işte o dilekçe ! :) sende yaz ve yolla ! :D veyada

Bir vatandaş olarak, kiracıların ortak sorunlarıyla ilgili olarak konunun çok ince ayrıntıları da düşünülerek sizlerden sadece 2 şey istemekteyim:

1. Olarak; olası tüm kira kontratlarının e-devlet sayfası üzerinden yapılması için bir alt yapının hazırlanması.

2. Olarak; 1 evden fazla evi olup bu evlerden kira geliri elde eden kişilerin gelirlerinin güncel bir vergilendirme sistemi üzerinden hesaplanması.

1 kiralık konutu olanlar için yıllık gelirinin %10'u,

2 kiralık konutu olanlar için yıllık gelirinin %20'si,

3 kiralık konutu olanlar için yıllık gelirinin %30'u,

4 kiralık konutu olanlar için yıllık gelirinin %40'ı,

5 ve üzeri kiralık konutu olanlar için yıllık gelirinin %50'sinin vergi olarak alınması durumunda, konutun ticari amaç önceliğini ortadan kaldıracaktır.

Bu şekilde bir kanun düzenlemesi yapıldığında, konutun temel bir ihtiyaç olduğu gerçeği ve bu ihtiyaç üzerinde sabit ve dar gelirli vatandaşlarımızın ilerleyen zaman içinde büyük mağduriyetler yaşamasının önüne geçilebilir.

Not: "Bu dilekçe, muhatabı olduğu kurum ve mercihe ulaşamadığı takdirde, dilekçe kanununda belirtilen ilgili kuruma yönlendirilir." maddesinin ulgulanması gerekmektedir.


engelli.emeklilik
Aday Memur
19 Mayıs 2024 08:31

yarın, çok geç olmadan ! e, o zaman ne duruyorsun !!! :)


engelli.emeklilik
Aday Memur
19 Mayıs 2024 08:34

bu dilekçe yapay zeka yardımıyla yazılmıştır :)


engelli.emeklilik
Aday Memur
19 Mayıs 2024 08:44

bu işin ucunda ev sahibine kızdı kanunu değiştiren dilekçeyi yazdı diye haber olmakta var ona göre !

Toplam 3 mesaj

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kiracıların o ortak sorununu sonsuza kadar çözen işte o dilekçe ! :) sende yaz ve yolla ! :D veyada

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