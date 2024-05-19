Gündem \ Tatil ve Gezi
Editörler : F16 Gökçen


19 Mayıs 2024 09:55
Türkiye 4K Drone Görüntüleri / 2024 tatil rotası

https://youtu.be/j1LaR11M0hk?si=ouQW5HXjuD0dwCUP


FlyNFly CG
Aday Memur
19 Mayıs 2024 09:59

Tamamen hobi amaçlı ülkemizin tanıtımı için çekim yapıyorum. İzlemeniz yeter.

Toplam 1 mesaj

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