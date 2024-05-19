Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


19 Mayıs 2024 10:56
yeşil pasaport için işlem adımları
yazın tatil için yeşil pasaport çıkarmak istiyorum işlem basamakları nelerdir. hizmet 3/3

enginimt
Aday Memur
19 Mayıs 2024 11:19
il milli eğitim özlükten kağıt internetten değerli kağıt bedeli gibi birşeydi 780 tl yanılmıyorsam il nüfustan randevu biometrik fotoğraf ile 3-4 gün sonra inşallah evinizde
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