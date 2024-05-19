Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Mayıs 2024 12:29
Mal müdürlükleri kapatılıyor.

Devamı akşama kadar pinekleyen hiçbir iş yapmadan mesai tamamlayan, bu Devletin üstüne kambur olmuş benzeri kurumlara, ve ayrıca taşeron sistemine uygulanmalıdır.


mura_t_arslan
Memur
19 Mayıs 2024 12:39

bence personel rejimi de gozden gecirilmeli. bir suru kurumda hafif tempoda calisan memurlar varken bazi kurumlarda personel eksikliginden memurlarin is yuku cok fazla olabiliyor. devlet bunu degerlendirip ihtiyaca gore personellerin kurumlar arasi gecisinde esneklik saglamali.


beurak0000
Aday Memur
19 Mayıs 2024 13:48
işçilerin yediye ve ikramiyeleri de kaldirilmali
mura_t_arslan, 3 saat önce

bence personel rejimi de gozden gecirilmeli. bir suru kurumda hafif tempoda calisan memurlar varken bazi kurumlarda personel eksikliginden memurlarin is yuku cok fazla olabiliyor. devlet bunu degerlendirip ihtiyaca gore personellerin kurumlar arasi gecisinde esneklik saglamali.


elektronik49
Şube Müdürü
19 Mayıs 2024 14:30

Ozel kalemlikler danismanliklar ceo gibi ve onlara bağlı birimler kapatılmalı.ozel kalemin şoförünün şoförü var.onlari da bir zahmet kaldirin

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