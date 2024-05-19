Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


19 Mayıs 2024 12:46
Meb Bursluluk Öğretmen Kontenjanı haksızlığı

Ben tek maaşlı bir öğretmenim. Eşim çalışmıyor. 2 oğlum var. Birisi 7. Sınıf diğeri 11. Sınıf. Bu yıla kadar Meb bursluluk sınavına gelirim yüksek kabul edildiği için giremedik. Oysaki sınav günü diğer velilerden aşırı lüks araçları ile çocuklarını getirdiğini gördüm. Neyse ilk defa bu yıl sınırda olacak şekilde sınava girme hakkımız oldu ve girdik. Başvuru yaparken devletimizin öğretmenler için sağladığı iyilik ve avantaj olarak gördüğüm Öğretmen Kontenjanından başvuru yaptık. Ancak bunun bir avantaj değil bir haksızlık olduğunu sınavdan sonra öğrendim. Çocuklarım öğretmen kontenjanından kazanamadığı açıklandı. Ama etrafımızda daha DÜŞÜK PUAN almasına rağmen sınavı normal kontenjandan kazanan pek çok kişinin oldugunu gördük. Ogretmen çocuğu kontenjanı vermek bir avantaj değil bir haksızlığa neden olmaktadir.


Mustafax5908
Aday Memur
19 Mayıs 2024 13:22

Haklısın kardeş,


Mustafax5908
Aday Memur
19 Mayıs 2024 13:24

Arkadaşımın çocuğu da aynı şekilde,binbir güçlükle 3 çocuğunu tek maaşla okutmaya çalışıyor,kızı normalde kazanacak puanı almışken öğretmen çocuğu kontenjanının bu sınavda düşürülmesiyle kazanamadı

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