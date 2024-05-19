Meb Bursluluk Öğretmen Kontenjanı haksızlığı

Ben tek maaşlı bir öğretmenim. Eşim çalışmıyor. 2 oğlum var. Birisi 7. Sınıf diğeri 11. Sınıf. Bu yıla kadar Meb bursluluk sınavına gelirim yüksek kabul edildiği için giremedik. Oysaki sınav günü diğer velilerden aşırı lüks araçları ile çocuklarını getirdiğini gördüm. Neyse ilk defa bu yıl sınırda olacak şekilde sınava girme hakkımız oldu ve girdik. Başvuru yaparken devletimizin öğretmenler için sağladığı iyilik ve avantaj olarak gördüğüm Öğretmen Kontenjanından başvuru yaptık. Ancak bunun bir avantaj değil bir haksızlık olduğunu sınavdan sonra öğrendim. Çocuklarım öğretmen kontenjanından kazanamadığı açıklandı. Ama etrafımızda daha DÜŞÜK PUAN almasına rağmen sınavı normal kontenjandan kazanan pek çok kişinin oldugunu gördük. Ogretmen çocuğu kontenjanı vermek bir avantaj değil bir haksızlığa neden olmaktadir.