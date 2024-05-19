Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Mayıs 2024 13:43
Yapı kredi bankası kredi kartı Yapılandırma

Yapı kredi bankası kredi kartı yapılandırma şartları nedir arkadaşlar asgari ödemem 24 gün Gecikme de yapılandırma yapar mı bilginiz var mı yapı kredi bankasına maaş alan arkadaşlar böyle bir duruma düştüler mi lütfen yardımcı olur musunuz


üçbuçukali
Müsteşar Yardımcısı
19 Mayıs 2024 14:00

24 gunde yapilandirma yapmazlae

yanlis hatirlamiyorsam en az 60 gunun gecmesi gerekiyor

ben akbankta oyle yapilandirip borcumu odemistim

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