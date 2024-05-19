Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


19 Mayıs 2024 13:50
Mahkeme ne zaman kararını yazar

Arkadaşlar istinaf verdiği kararı şu kadar günde yazdı diyen var mı. Kaç günde verdiği kararı yazar

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