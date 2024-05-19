Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


19 Mayıs 2024 13:53
İl içi tercihlerinin il onayında beklemesi sorunu

Merhabalar. İl içi tercihlerini 16'sında yaptım. İlçe onayı 17 Mayıs'ta verilmiş. Ancak il onayı beklemede görünüyor. Görev yerim İstanbul. Bu sorunu yaşayan başka öğretmen arkadaşlar da oldu mu acaba ?


mineerva
Aday Memur
19 Mayıs 2024 14:18

Ben de ayni sorunu yaşadım, istanbul ili aradım cuma gunu, 17 mayis sizin için son gün biz onayları daha sonra da verebiliyoruz sistem bize kapanmıyor dedi telefondaki kişi

Benim il onayim cuma gunu mesai bitiminden once yapıldı bu arada


Kagiş
Müsteşar
19 Mayıs 2024 15:12

Büyükşehir olduğu için yoğunluktan dolayı yetiştiremiyorlardır!! Takvime uygun hareket etmeliler yine de!! Eve de iş götürmedikleri için sizin onayları pazartesi (yarın)verirler.

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