Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


19 Mayıs 2024 14:30
sağlık özrü hakkında bir sorum olacak.

annem alzaimer hastası. köyde yaşıyor.

tedavisi olmayan ve devamlı doktora gitmesi gerek olmayan bir lanet hastalık.

bulundugu ilde tedavi imkanı yoksa sağlık özrü kullanılır diye biliyorum.

annemi gerekçe göstererek sağlık özrü yapabılır mıyım?

ya da bu durum gibi bir durumdan sağlık özrü yapan oldu mu?


Evlenmek Gerek
Genel Müdür
19 Mayıs 2024 14:32

"Başkasının güç yardımı olmadan hayatına devam ettiremez." ibareli sağlık kurulu raporu almanız lazım. Bulunduğunuz yerde tedavisinin olup olmadığına bakılmaksınızın annenizin olduğu yere tayin başvurusunda bulunabilirsiniz.


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
19 Mayıs 2024 14:50

Evet.. Durum budur.

Yalnız raporda bahsedilen ibare kesinlikle olmalı. Bazen doktorlar unutabiliyor.

Evlenmek Gerek, 54 dk. önce

"Başkasının güç yardımı olmadan hayatına devam ettiremez." ibareli sağlık kurulu raporu almanız lazım. Bulunduğunuz yerde tedavisinin olup olmadığına bakılmaksınızın annenizin olduğu yere tayin başvurusunda bulunabilirsiniz.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Haziran semineriHaziran semineri yüz yüze olacakMEB GYS TercihMüdür yardımcısı kriziÖğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu (13-17 Mayıs)Türkçe öğretmeni İl Dışı Okullara güvenlikçi verilmeli miHizmet puanı ekletme2024 İl DışıEsi kamu gorevlisi olmayanlar için özür ataması

Sözlük

19 mayıs atatürk'ü anma,gençlik ve spor bayramı 1 katillerin canilerin hapiste hafta sonu evci izne çıkması 2 bavul 1 Birini parlatmaya çalışmak 1 eğitim 1 Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri 1 bayhan 1 Bugün olanlar 1 Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelecek olması 1 şu an çalan şarkı 1

Son Haberler

Şırnak'ta 300 metrelik Türk bayrağıyla fener alayıEmekli destek paketi detaylarında neler var?Yargıtay: ATM'de unutulan karttan para çekmek hırsızlık suçu kapsamındaSüper Lig'de kritik gece: Şampiyon belli olabilirİstanbullular dikkat: Bu yollar trafiğe kapatılacak

Editörün Seçimi

2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeriKlima Tavsiyesi?