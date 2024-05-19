KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


19 Mayıs 2024 14:35
f31.8 bipolar bozukluk memurluğa engel mi ?

bundan 7 sene önce tek hecme şeklinde bipolar bozukluk teşhisi koyuldu. 3-5 ay ilaç kullanıp bıraktım ve bir daha da böyle bir teşhis koyulmadı. bunun memuriyete engel olma ihtimali nedir?

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