Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Mayıs 2024 14:36
İl İçi Tayin Açıklanmadan Başvuru İptali Hk.

Merhaba arkadaşlar, il içi tayin başvurusu yaptım fakat beklenmedik durumlardan ötürü sonuçlar açıklanmadan başvurumu iptal etmek istiyorum. Bildiğiniz üzere sonuçlar 22 Mayıs tarihinde açıklanacak. Bu tarihten önce başvurumu tamamen iptal etmem mümkün mü? Daha önce böyle bir durumla karşılaşan veya bilgisi olan arkadaşlarım bilgilendirirse çok memnun olurum.

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