Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Mayıs 2024 14:52
Kademe İlerlemesi

Merhaba, 25.03.2021 tarihinde Milli Eğitim Müdürlüğüne kadrolu düz memur olarak atandım. Mühendislik mezunu olduğum için 8/1 derece/kademeden göreve başladım.2022 yılında ekpss 'ye girerek 22.05.2023 tarihinde kadrolu mühendis olarak Tarım ve Orman Bakanlığına atandım. Memurlara her yıl verilen 1 kademeye hak kazanma tarihim, ilk atanma tarihim olan 25 Mart'ta olması gerekmiyor mu? Bakanlıkta muhasebe birimine sorduğumda, mühendis olarak atandığım tarih olan 22 Mayıs'ta 1 kademeyi hak kazanacağım söyleniyor. Konu hakkında bilgilendirebilir misiniz? Teşekkürler.

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