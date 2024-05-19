Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


19 Mayıs 2024 14:59
Jandarma Maliye Subayı & Sahil Güvenlik İkmal Subayı

Değerli meslek büyüklerim, belki yeri değil ancak değerli tavsiyelerinize ihtiyacım var. İki farklı branş subaylığının spor ve de sözlü mülakatlarına katılım sağlamış bulunmaktayım. Yakın zamanda sonuçlar açıklanacak, sizlerden ricam her iki subaylığı karşılaştırdığınız vakit artı eksilerini yazarak hangisinin daha avantajlı olacağını yazmanızdır.

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