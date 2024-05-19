Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


19 Mayıs 2024 15:17
İzmir Aliağa Tıbbı Sekreter Karaman/Konya Becayiş

İzmir Aliağa'ya son atama ile Tıbbı sekreter olarak geldim ancak ancak annemin büyük bir rahatsızlık geçirmesi sonucu becayiş yapmak istiyorum ancak buna şu anda hakkım var mı bilmiyorum, varsa Karaman veya Konya merkez veya ilçelerine becayiş yapmak istiyorum, ilgilenenler varsa mesaj atsın lütfen

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