Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Mayıs 2024 15:22
Aylıksız ( ücretsiz ) izinlerde derece kademe ilerlemesi ve emeklilik

İlk sorum, askerlik ve doğum izinlerinde derece kademe ilerliyormuş, aylıksız refakat izninde de derece kademe ilerler mi ? Aylıklı refakat izninde zaten ilerliyor.

İkinci sorum, aylıksız izinlerde emeklilikten sayılan var mı ? Emeklilik için sayılmayan aylıksız izinlerin emeklilik süresinden sayılması için ne yapmamız gerekir ?

Teşekkürler

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